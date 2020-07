JORNAL ALERTA GERAL: ASSISTA AO VIVO

Confira os destaques do programa de hoje:



– Reabertura da economia com mais avanço no Ceará: comitê de enfrentamento aos efeitos da crise sanitária se reúne, hoje, e novas medidas serão anunciadas



– Escolas particulares pressionam: alguns estabelecimentos e anunciam volta dos alunos às salas de aulas para a próxima semana



– Segurados do INSS precisam refazer os planos: reabertura das agências com atendimento presencial, prevista para segunda, está adiada



– Secretária da Fazenda destaca medidas sobre gastos e despesas do Estado após queda no ICMS e nas transferências federais



– Agitação na pré-campanha eleitoral: Deputada Dra. Silvana anuncia medidas enérgicas: expulsão de Bruno Gonçalves entra na mira do PL após escândalo com revelação sobre compra de apoio político