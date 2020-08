JORNAL ALERTA GERAL: ASSISTA AO VIVO

Jornal Alerta Geral # 402 | Sexta – Feira (28/08/2020) O Jornal Alerta Geral é gerado pela Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, e transmitido, via satélite, para outras 26 emissoras no Interior do Estado. Com essa cobertura pelo rádio, a gente chega a mais de 150 municípios e, com as redes sociais, chegamos a todo o Estado.SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS:facebook.com/cearaagorainstagram.com/cearaagoraVISITE NOSSO SITE:cearaagora.com.brApresentação: Luzenor de Oliveira, Beto Almeida e Lucinha Barbosa.Produção: Camila Maciel, Rebeca Quirino, Matheus Lima e Karoline Farias Operação de imagens: Camila Maciel Posted by Ceará Agora on Friday, August 28, 2020

Confira os destaques do programa de hoje:

– Cerco a fraudes no auxílio emergencial: TCU determina que Ministério da Cidadania realize pente fino mensal em perfil de beneficiários

– Refis do Governo do Estado beneficia devedores do ICMS e IPVA com redução de juros e multas

– Ministério Público Estadual denuncia 17 envolvidos com o assassinato do prefeito do Município de Granjeiro

– Cresce pressão de escolas particulares para retomada das aulas presenciais: assunto está na agenda desta sexta-feira do Governo do Estado

– Atlas da Violência aponta que, em 11 anos, 2 mil mulheres foram assassinadas no Ceará