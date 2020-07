Jornal disponibiliza assinatura digital gratuita para estudantes de cursos superiores

Com o objetivo de ajudar jovens a buscar informação de qualidade e a criar hábito de leitura, o Estadão, lança nesta quarta-feira, 1º, um programa para aproximar jovens e estudantes do jornal. Chamada de Estadão Incentiva, a plataforma dará acesso digital gratuito para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Ao se cadastrar com seus dados educacionais, o usuário vai receber uma assinatura digital do Estadão, que poderá ser renovada continuamente por até um ano. Toda a atividade do usuário no Estadão Incentiva acontecerá como se o leitor estivesse num jogo: a cada texto lido, comentado ou compartilhado, ele somará pontos por seu engajamento. Assistir a vídeos e responder a quizzes sobre os principais acontecimentos da semana também contarão.

Ao cumprir uma quantidade determinada de tarefas, o jogador conseguirá renovar a assinatura por um mês, “passando de fase” – caso contrário, o usuário “perde uma vida”. Todo leitor começa o jogo com três vidas. Além disso, ao fazer diversas tarefas repetidas vezes, será possível também somar pontos em categorias que renderão medalhas ao jogador. Haverá ainda um ranking para mostrar quem são os leitores que mais estão interagindo com o conteúdo do jornal.

Os pontos também serão contados para que o usuário suba de níveis. Conforme o progresso, haverá acesso a conteúdos especiais criados pela redação do Estadão e descontos para realizar uma assinatura após o período máximo de um ano se encerrar.