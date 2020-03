José Sarto lamentou, por meio de nota, desentendimento entre deputados durante sessão

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), lamentou, por meio de nota, o episódio ocorrido na manhã desta terça-feira (10), envolvendo os deputados Leonardo Araújo (MDB) e Osmar Baquit (PDT).

O presidente da Casa informou ter reunido os dois parlamentares, que já se desculparam e concordaram em se retratar com a população cearense pelos excessos.

Em nome da Mesa Diretora, Sarto reiterou apelo para que os debates no Legislativo Estadual sejam feitos com zelo e respeito ao contraditório. O presidente comunicou ainda que o tema será pauta da próxima reunião do Colégio de Líderes.