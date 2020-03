Jovens empreendedores expõem trabalhos em feira

O ano começa com novas possibilidades para jovens do interior do Estado. Estudantes entre 15 e 29 anos da rede pública participam, nesta quinta-feira (5), da Feira de Miniempresas, produto da segunda edição do projeto Empreendedor Criativo, idealizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

A Praça São João, em Sobral, será palco da 4ª Feira de Miniempresas, que ocorre das 18h às 21h, para apresentar e comercializar os produtos criados pelos alunos do projeto. Cerca de 70 alunos vão expor os produtos que variam entre artesanato, roupas, itens de decoração e limpeza.

A Feira, já realizada em Fortaleza, Redenção e Juazeiro do Norte, aposta no protagonismo juvenil como peça fundamental na transformação social. Durante o evento, os jovens colocam em prática as habilidades empreendedoras, expondo e vendendo os produtos que foram produzidos nas oficinas. O lucro obtido nas vendas dos produtos é utilizado na compra de novos materiais de produção.

“Nossa intenção é fortalecer nos jovens o espírito empreendedor para que consigam ir além do que o mercado de trabalho formal oportuniza. Hoje eles percebem que podem ser donos dos seus próprios negócios gerando impactos positivos nas suas vidas com a renda desses produtos”, explica a coordenadora de inclusão social da SPS, Robertha Arrais. O projeto permite que estudantes da rede pública de ensino tenham acesso e aprimorem o conhecimento na área financeira, voltado para o mercado de trabalho.

Empreendedor Criativo

O Projeto Empreendedor Criativo atua preparando jovens para o mercado de trabalho através da formação nas áreas de empreendedorismo e sustentabilidade. Ao todo, a capital cearense e mais outros 28 municípios já receberam o programa que beneficiou três mil jovens nos últimos três anos.

Serviço:

Feira de Miniempresas

Data: 5 de março (quinta-feira)

Horário: Das 18h às 21h

Local:Praça São João. Av. Dom José, 758 – Dom José, Sobral

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará