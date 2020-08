Jovens que participam do Programa Superação recebem quarta parcela da bolsa de estudos

Os 790 jovens participantes do Programa Superação recebem, esta semana, a quarta parcela da bolsa de estudos. O valor da bolsa é até R$ 200. Além do auxílio financeiro, os participantes estão recebendo pares de tênis e meiões.

O investimento do Governo do Ceará é da ordem de R$ 143.450,00. No total, já foram investidos R$ 532 mil em bolsas de estudo, para jovens que não estudam ou trabalham. Desenvolvido pela Vice-Governadoria do Ceará, em parceria com a SPS, o Superação assiste jovens em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 15 e 19 anos, que não estudam ou trabalham.

O Superação prioriza adolescentes residentes nas áreas mais vulneráveis dos bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Mucuripe, Granja Lisboa, Bom Jardim, Genibaú, Autran Nunes, Conjunto Ceará, São Miguel/Curió e Barra do Ceará.