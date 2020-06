Juazeiro do Norte: quatro novos pontos de testagem rápida para Covid-19 começam a funcionar nesta sexta-feira

A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte está instalando quatro unidades de testagem rápida de Coronavírus no Município que passam a funcionar nesta sexta-feira (12). O objetivo da ação é descentralizar a realização dos testes rápidos para a Covid-19. Os pontos de exames estão sendo erguidos na Rua Vereador Antonio Braz, bairro Limoeiro; em frente ao CRAS do bairro Frei Damião; em frente à praça da Igreja dos Franciscanos e outro em frente à Praça da Igreja do Socorro.

As unidades contarão com equipes de profissionais da saúde, como técnicos e enfermeiros, para atendimento ao público. Em sistema de drive-thru, ao chegar, o possível paciente passará por um diagnóstico prévio ainda em veículo.

Os testes serão realizados em indivíduos que apresentem ou tenham tido os sintomas da Covid-19, ou então que tenham tido contato direto com algum caso confirmado, há pelo menos oito dias. A realização do teste não é indicada se a pessoa não atender a estes critérios.