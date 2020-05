Judiciário do Ceará agiliza cumprimento de alvarás de soltura

Para agilizar e dar celeridade ao cumprimento dos alvarás de soltura durante o período da pandemia, o Poder Judiciário determinou que eles sejam confeccionados e imediatamente enviados do gabinete do juiz criminal diretamente para as unidades prisionais, delegacias ou outro local em que o preso esteja. A medida consta na Portaria Conjunta n° 724/2020, da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e Corregedoria-Geral da Justiça, publicada no Diário da Justiça dessa terça-feira (19).

De acordo com o documento, o envio dos alvarás será realizado por meios eletrônicos institucionais disponíveis, como e-mail e malote digital. Cabe ao juiz criminal responsável acompanhar e fiscalizar o cumprimento da ordem judicial.

Para expedir a medida, a Administração do TJCE considerou a necessidade de adaptação dos procedimentos à atual realidade do isolamento social em razão da situação de emergência em saúde pública decretada no Ceará, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, buscando alternativas que conciliem o contato virtual e a efetivação de direitos.

*Com informações do Tribunal de Justiça do Ceará