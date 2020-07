Julho encerra com precipitações acima da média no Ceará

O mês de julho terminou com precipitações acima da normal climatológica, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com média observada de 27 milímetros, o Ceará superou a expectativa para o mês em 76% em relação à média histórica, que é de 15,4 mm.

Com o fim do período da quadra chuvosa no Ceará, os registros de precipitações expressivas se tornam menos comuns. Porém, os dados apontam que esta é a segunda maior média registrada, atrás apenas de julho de 2017, quando choveu 30,7 milímetros no Ceará.

Com o fim de julho, encerra-se também o período conhecido como Pós-Estação. Neste mês de agosto, os registros de rajadas de vento mais fortes são observados, principalmente, no litoral onde a intensidade dos ventos pode ultrapassar os 30km/h.

*Com informações da Funceme