Júlio diz que, se moradores morrerem em Maracanaú, a responsabilidade é do prefeito e de Roberto Pessoa

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Filho, manifestou repúdio a uma nota atribuída ao deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) com pedido de intervenção federal no Ceará, atribuindo fake news ao governador Camilo Santana. A nota de Roberto, segundo Júlio César, foi compartilhada pela filha e deputada estadual Fernanda Pessoa e dizia, segundo Júlio César, que o Governo do Estado mandou cinco equipamentos respiradores para Maracanaú, sendo que, desse total, três estariam quebrados.

Júlio afirmou que Maracanaú recebeu 10 respiradores, sendo que três foram devolvidos por supostos problemas técnicos. ‘’Esses três que estariam quebrados hoje salvam vidas em Fortaleza’’, disse Júlio, ao relatar que soube que Maracanaú irá devolver mais dois equipamentos ‘estranhamento’ quebrados. Júlio lamentou a postura de Roberto que tenta gerar fatos políticos para desgastar o Governador Camilo Santana.

O estranho, nessa situação, segundo Júlio César, é que o equipamento que, em um dia, não funciona em Maracanaú, funciona, no dia seguinte, em um hospital de outra cidade. Júlio disse, ainda, que, se moradores de Maracanaú morrerem pela Covid-19, vai responsabilizar o prefeito Firmo Camurça e o deputado federal Roberto Pessoa.

FERNANDA PESSOA FALA

A deputada estadual Fernanda Pessoa se contrapôs ao pronunciamento de Júlio César, recomendou que as questões políticas ficassem para as eleições e afirmou equipamentos estariam sendo destinados a Maracanaú foram transferidos para outra cidade. Fernanda citou Caucaia como município beneficiado. Quanto aos equipamentos com problemas técnicos, Fernanda disse que, em Maracanaú, os respiradores não funcionaram.