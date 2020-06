Junho começa com possibilidade de chuva passageira em áreas mais ao norte do Ceará

O mês de junho começa com tendência de nebulosidade variável e possibilidade de chuva na faixa litorânea, macrorregião Jaguaribana, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Pelo menos até a próxima quarta-feira (3), áreas de instabilidades deverão atuar sobre o norte do Nordeste e, em conjunto com a atuação da brisa marítima, provocar chuvas no estado. Tais sistemas meteorológicos deverão atuar, principalmente, nesta terça-feira (2).

Para o dia de hoje, há possibilidade de chuva na porção mais ao norte da faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e da Jaguaribana. A Funceme aponta que as chuvas esperadas deverão ser e de intensidade fraca.

Para amanhã, os litorais do Pecém e Fortaleza deverão receber chuvas isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Não estão descartados registros nas demais áreas do Ceará, porém, em áreas mais reduzidas.

Já na quarta-feira, o estado deverá seguir com cenário de possibilidade de precipitações na faixa litorânea, na região Jaguaribana, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba.