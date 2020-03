Justiça federal determina que jogos deste domingo no Ceará serão com portões fechados

A Justiça Federal atende a ação cautelar em caráter de urgência emitida pelo Ministério Público Federal (MPF) no início da noite deste sábado (14). Foi solicitado que os eventos esportivos deste domingo no Ceará fossem cancelados, adiados, ou realizados com portões fechados, para que não haja aglomerações que possam favorecer a disseminação do novo coronavírus. Não há casos confirmados da doença no Ceará.

Nesta sexta-feira (13), o MPF já havia recomendado o cancelamento ou adiamento de eventos com aglomeração de pessoas. A solicitação vale para eventos governamentais, esportivos, culturais, políticos, científicos, comerciais ou religiosos. As medidas devem seguir diretrizes contidas nas recomendações do Ministério da Saúde para combate à COVID-19.