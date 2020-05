Justiça liberou 302 adolescentes em conflito com a lei desde o início da pandemia no Ceará

Desde o início da pandemia de Covid-19 no Ceará até os dias atuais, pelo menos 302 adolescentes em conflito com a lei foram liberados das interações, após decisão da Justiça. Conforme a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), um dos principais motivos para a liberação está a ausência de estrutura que possibilite o isolamento social.

No Centro Socioeducativo Aldaci Barbosa Mota (CSABM), em Fortaleza, e o único da capital a abrigar adolescentes infratoras do sexo feminino, duas internas testaram positivo para a doença. De acordo com o juiz Manuel Clístenes, titular 5ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza, a disseminação do novo coronavírus no local fez com que um grupo de internas precisasse ser liberada.

Nessa terça-feira (12), nove adolescentes em conflito com a lei deixaram o prédio. Algumas já tinham cumprido o tempo da medida e outras se encaixam no grupo de risco por estarem grávida ou terem doença crônica.

Com um acréscimo de 91 mortes registradas no intervalo de um dia, o Ceará já chega a 1.280 pessoas que não resistiram à Covid-19. Além disso, o estado também ultrapassou os 18 mil contaminados pela doença nesta terça-feira (12), somando agora 18.412. Os números foram atualizados às 17h08 na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde.