Lavras da Mangabeira, Tarrafas, Parambu e Várzea Alegre registram chuvas históricas

As cidades de Lavras da Mangabeira, Tarrafas, Parambu e Várzea Alegre registraram as maiores chuvas durante o último final de semana, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em Lavras foram registrados 205 milímetros e além de ser o maior acumulado do Ceará, foi também o mais expressivo da série histórica do município. Até então, a maior precipitação havia sido entre os dias 30 e 31 de março do ano passado, com 181 milímetros.

Já em Tarrafas, localizado na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, a chuva foi de 170 milímetros. De acordo com a Funceme, este acumulado ultrapassou o recorde da cidade registrado em janeiro de 2005. Em Parambu, a média chuvosa foi ainda maior: com 165 mm, a cidade superou o registrado em 9 de abril de 1985, ou seja, há cerca de 35 anos.

Por fim, Várzea Alegre, município do Cariri, acumulou um total de 158 mm, superando o registrado em outubro de 1976.

Previsão

Até, pelo menos, esta terça-feira (18), o estado deve seguir com tendência de nebulosidade variável e eventos de chuva em todas as macrorregiões. Já na quarta (19), reduz-se as condições quanto à área de abrangência, já que maior parte do Ceará deverá ficar sob condições de precipitações isoladas.