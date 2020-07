Lei que cria o Conselho de Governadores do Ceará é sancionada nesta segunda-feira

O Governador do Ceará, Camilo Santana, sancionou nesta segunda-feira (20) a Lei que cria o Conselho de Governadores do Ceará. O projeto já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa na última quinta-feira (16), em sessão remota realizada com a presença de 36 deputados estaduais.

Segundo o projeto, as reuniões deverão ocorrer duas vezes ao ano, sem recebimento de gratificação.

É uma instância democrática, de diálogo e aconselhamento, que muito terá a contribuir com nosso Estado. Agradeço a cada um dos ex-governadores, Cid Gomes, Lúcio Alcântara, Tasso Jereissati, Ciro Gomes, Francisco Aguiar, Gonzaga Mota e Adauto Bezerra por terem aceito nosso convite para contribuir, mais uma vez, para o engrandecimento da nossa terra, afirmou Camilo.

O governador disse também que a ideia do Conselho já existia há algum tempo, mas acredita que este é o momento certo, quando o Brasil e o mundo passam por grandes transformações, sobretudo diante dessa pandemia.