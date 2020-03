Levantamento aponta casos de coronavírus em 19 bairros de Fortaleza

O novo coronavírus chegou a 19 dos 121 bairros da Capital até as 17h dessa sexta-feira (20). Os dados são de um levantamento preliminar realizado da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covis), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza e são referentes ao momento quando o estado registrava 55 casos confirmados.

O número corresponde a 15,7% dos bairros da cidade e indica aqueles que confirmaram pelo menos uma ocorrência. Após a elaboração da lista, o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), também dessa sexta, mostrou que, dos 68 casos do Estado, 63 estão na Capital.

A maior parte dos casos está na Regional II, com 13 bairros afetados. O coronavírus foi registrado no Meireles, Aldeota, Praia de Iracema, Joaquim Távora, Dionísio Torres, Varjota, Cocó, Papicu, Vicente Pinzón, Praia do Futuro I, De Lourdes, Guararapes e Engenheiro Luciano Cavalcante.