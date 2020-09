Lideranças do PSDB e DEM voltam a se reunir e podem definir, hoje, rumos na sucessão em Fortaleza

Os dirigentes regionais do PSDB e do DEM voltam a se reunir, nesta sexta-feira (04), para discutir e, provavelmente, definir os rumos que o partido tomará nas eleições para prefeito de Fortaleza. O encontro, marcado para às 16 horas, reunirá, de forma presencial e virtual, a partir do escritório do senador Tasso Jereissati, os presidentes das executivas regionais do PSDB, Luiz Pontes, e do DEM, Chiquinho Feitosa, que se encontra em Portugal, o deputado federal Roberto Pessoa e o pré-candidato Carlos Matos.

O PSDB tem duas correntes de pensamento sobre o destino da sigla na sucessão na Capital: de um lado, está o deputado federal Roberto Pessoa que defende apoio ao pré-candidato do PROS, Capitão Wagner. Roberto foi o pioneiro no ninho tucano a assumir o apoio ao Capitão que, nessa segunda-feira, terá a candidatura homologada em uma coligação do PROS com o PMB, Podemos, PSC, Republicanos, Avante, PMN, DC (Democracia Cristã) e PTC.

O encontro de hoje, sob o comando do senador Tasso Jereissati, é o segundo da semana para analisar o quadro de pré-candidatura própria ao Executivo Municipal. Há indefinição porque o ex-deputado estadual Carlos Matos tenta sustentar a candidatura, enquanto integrantes das cúpulas do PSDB e do DEM não veem viabilidade nesse projeto.

O Capitão Wagner e o comando do PDT aguardam com expectativa os desdobramentos da reunião desta sexta-feira entre lideranças estaduais do PSDB e do DEM. Wagner ainda tem esperanças da companhia dos tucanos, enquanto, entre pedetistas, é quase certa a adesão do PSDB ao candidato a ser lançado pelo PDT.