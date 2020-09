Lideranças políticas estaduais acompanham movimentação na disputa pela prefeitura de Caucaia

As eleições municipais de 2020 se aproximam e o clima já está se agitando na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) para a disputa deste ano. Entre os 19 municípios que compõe a RMF, depois de Fortaleza, o município de Caucaia é o segundo mais populoso do estado, com mais 365 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE e com 222.128 eleitores aptos para o pleito deste ano.

As lideranças políticas estaduais acompanham a movimentação no município destacaram os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (4).

Confira mais informações com o correspondente Sátiro Sales:

Luzenor destaca que na disputa pela prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do estado, a cidade de Caucaia, a pré-candidata pelo PSDB, Emília Pessoa, tem o apoio do senador Tasso Jereissati na corrida eleitoral para a sucessão do prefeito Naumi Amorim.

“Caucaia por ser o segundo maior colégio eleitoral do Ceará desperta tanta atenção, muita atenção das lideranças estaduais, lideranças políticas que etão de olho na prefeitura do município”, afirma o jornalista.

Nesta sexta-feira (4), como ressalta Luzenor, há o anuncio oficial da chapa encabeçada pelo deputado estadual Elmano de Freitas. Beto aponta que não se pode esquecer o que levou à articulação política e os quais foram os envolvidos para que Natércia Campos seja oficializada como vice de Elmano na disputa pela prefeitura de Caucaia. O jornalista lembra que Natércia já foi aliada do atual gestor municipal de Caucaia, Naumi Amorim, mas agora “bateu de frente”.

De acordo com Beto Almeida, Cid Gomes e e o deputado estadual Zezinho Albuquerque tiveram papel decisivo para que Natércia tomasse a decisão de apoiar Elmano Freitas. “Isso significar dizer o que? Que pelo menos em Caucaia a aliança com o PSD de Domingos Filho entra em um conflito, porque Domingos tem o seu candidato e o seu candidato se chama Naumi Amorim”.