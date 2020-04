Limoeiro do Norte registra primeira morte por Covid-19, diz secretaria municipal

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, confirmou o primeiro óbito de um morador de Limoeiro do Norte por Covid-19, na manhã deste sábado (11). O paciente, identificado como um senhor de 83 anos, sofria de hipertensão, havia um histórico de infecções pulmonares e era ex-fumante. Este homem foi o último de três casos confirmados da doença no município.

O paciente estava internado desde o último dia 5, em Limoeiro do Norte, quando seu quadro de saúde piorou e foi preciso o uso de um respirador. Com o agravamento, o município entrou em contato com o Estado e conseguiu um leito de UTI, nesta semana. “Ele seguiu com toda segurança. Lá, ficou internado sob cuidados de uma equipe especializada, em Quixeramobim, mas infelizmente veio a óbito”, lamentou o secretário de Saúde de Limoeiro do Norte, Júnior Ibiapina

Esta morte ainda não foi contabilizada no último boletim epidemiológico do Estado, que registra 68 óbitos de Covid-19. Destas, 58 são Região Metropolitana de Fortaleza (RFM) e outros 10 no Interior. O Ceará soma 1.582 casos, espalhados em 55 municípios.