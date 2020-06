Litoral e Maciço de Baturité têm possibilidade de chuva neste início de semana

Municípios do Ceará registraram, nesta semana, temperatura mínimas em torno dos 16°C, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre o último domingo (21) e segunda-feira (22), Barbalha, município do Cariri, registro valor extremo de 15,8°C. Este dado é o terceiro menor do ano no Ceará, ficando atrás somente dos 15,5°C no dia 4 de junho, em Campos Sales, e os 15,6°C, no mesmo município, no último dia 17.

Já entre esta quarta (24) e hoje, a menor temperatura mínima foi registrada em Guaramiranga, com 16°C.

As baixas temperaturas no Ceará são típicas deste período do ano, já que o hemisfério sul apresenta-se no inverno. Apesar dos registros pontuais, a variação da média mensal em relação aos meses anteriores e consequentes é de cerca de 2°C, devido à localização geográfica do estado.

Em julho, a cidade com menor média de temperatura é Guaramiranga, com 16,7°C.