Live abordará estratégias para construção coletiva de enfrentamento da pandemia

Como posso contribuir em uma ação coletiva para o enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus. Esse é o tema da live que acontecerá, nesta quarta-feira (17), a partir das 19 horas, através do programa Observa Saúde, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). A live será veiculada pelo Instagram no perfil @observa.saude e reunirá a médica e Doutora em Educação, Francinete Giffoni e o professor e Doutor em Antropologia, João Tadeu de Andrade.

Segundo Francinete, a realização dessa live visa contribuir para otimização das ações preventivas à disseminação do Coronavírus, considerando as dimensões simbólicas presentes na interpretação do que é vivenciado pela população.

“Propomos a mobilização de competências de indivíduos, grupos e comunidades, para construção de um potencial de ação coletiva no enfrentamento da pandemia e na produção de saúde”, enfatiza.

Ela avalia que podem se integrar a esse movimento com seus saberes e experiências, profissionais das áreas de antropologia, epidemiologia e educação, trazendo o conceito de inteligência coletiva para o âmbito da saúde coletiva.

Considera para que esse estudo possa ser exitoso, que a troca de experiências e alinhamento de estratégias de comunicação possam sensibilizar e motivar os diversos segmentos da sociedade para assimilação cultural das demandas emergentes e para a mudança de comportamentos quanto à prevenção e controle da atual pandemia.