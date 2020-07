Live do Banco do Nordeste apresenta benefícios do Plano Safra 2020-2021

“Novidades do Banco do Nordeste para o Plano Safra 2020-2021” é o tema da live que o BNB realiza, nesta quinta-feira (02), às 9h30. O evento divulgará as mudanças e os benefícios do Plano Safra 2020/2021, programa do Governo Federal lançado no último dia 17.

Como parceiro do agronegócio, o Banco divulgará também estratégias para o setor e lançará o APP BNB Agro e as soluções Custeio Digital e Comercialização Digital, que possibilitam o cliente realizar operações por meio do APP e também pelo portal do Banco, de forma rápida e segura.

O evento será transmitido via Youtube, no canal do Banco do Nordeste – YOUTUBE

O BNB, líder do crédito rural em sua área de atuação – os nove estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo -, com participação de 55% do total de financiamentos realizados por todas instituições bancárias, investirá R$ 8,26 bilhões no Plano Safra 2020/2021, valor 6% superior ao orçamento disponibilizado para o Banco no Plano Safra 2019/2020.

O Plano Safra 2020/2021 contempla prioritariamente agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais, oferecendo melhores condições de financiamento e juros mais baixos. A prioridade do BNB, alinhada com o Governo Federal, abrange projetos de inovação, energia solar, irrigação, pesca, aquipesca, dentre outros.

No Plano Safra 2019-2020, o Banco aplicou R$ 7,9 bilhões, correspondentes a 503,1 mil operações. Desse total, R$ 4,7 bilhões equivalem a 8,1 mil operações realizadas no âmbito do agronegócio (custeio, comercialização e investimento), enquanto no Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) os valores investidos somaram R$ 3,1 bilhões, para um total de 495 mil operações.