LIVE DO PGJ: Procurador-geral fala à população sobre ações do MPCE durante a pandemia

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizará uma live com o procurador-geral de Justiça Manuel Pinheiro sobre as ações da instituição durante a pandemia da Covid-19. A transmissão acontecerá no Instagram @mpce_oficial na próxima quarta-feira (10/06), às 16h.

Na ocasião, o chefe do MP cearense abordará a atuação da instituição em diversas esferas, como saúde pública, probidade administrativa, direito do consumidor, dentre outras.

“É muito importante que as pessoas saibam o que o Ministério Público vem fazendo, nas suas diversas áreas de atuação, durante o combate à pandemia do novo Coronavírus e que sejam estimuladas a colaborar com os promotores de Justiça na solução dos problemas que afetam a coletividade”, explica Manuel Pinheiro.

SERVIÇO

Live “Ações do MPCE durante a pandemia”

Data: 10 de junho de 2020 (quarta-feira)

Horário: 16h

Local: Instagram do Ministério Público do Ceará (@mpce_oficial)