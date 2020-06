Lives da semana: confira agenda de shows para assistir em casa

Mesmo com eventos cancelados, os artistas têm dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Venha conferir as lives dos artistas desta semana, lembrando que reunir os amigos só se for por videochamada. 😉

Lives desta segunda-feira (01):

Cristian Budu – 19h (YouTube)

Gabriel Moraes – 20h (YouTube)

Lací Marinho – 20h (YouTube)

Lives desta terça-feira (02):

Zé Renato – 19h (YouTube)

Lives desta quarta-feira (03):

Filipe Catto – 19h (YouTube)

Tiag Iorc – 21h

Lives desta sexta-feira (05):

Mano Walter – 20h (YouTube)

Luiza e Maurílio – 20h (YouTube)

César e Bruno – 20h (YouTube)

Marcelo D2 – 20h (YouTube)

Ponto de Equilíbrio – 21h (YouTube)

Lives desta sábado (06)

Camila Loures – 13h (YouTube)

Cantor Felipão – 17h (YouTube)

Bell Marques – 18h (YouTube)

Zé Neto e Cristiano – 18h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

Lives deste domingo (07):