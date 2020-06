Lives da semana: confira agenda de shows para assistir em casa

Mesmo com eventos cancelados, os artistas têm dado um jeitinho de manter os fãs animados: fazendo lives! Venha conferir as lives dos artistas desta semana, lembrando que reunir os amigos só se for por videochamada. 😉

Lives desta quarta-feira (17):

“Sinal Vermelho” O necessário combate à violência doméstica – Ana Zélia e Lana – Instagram

Lives desta quinta-feira (18):

A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

João Neto e Frederico – 19h (YouTube)

Ana Clara – 20h (YouTube)

Lucas Mamede – 20h (YouTube)

Lives desta sexta-feira (19):

Henry Freitas – 16h (YouTube)

Gustavo Mioto – 20h (YouTube)

Márcio e Marcelo – 20h (YouTube)

Jonas Esticado – 21h (YouTube)

Amado Batista – 22h45 (YouTube)

Lives deste sábado (20):

Belo – 15h (YouTube)

Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

João Rock e Você (Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais) – 16h (YouTube)

Israel Novaes – 17h (YouTube)

Pedra Letícia – 17h (YouTube)

Gino & Geno – 20h (YouTube)

Ivete Sangalo – 22h (YouTube)

Lives deste domingo (21):