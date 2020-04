Lives da semana: confira agenda de shows para assistir em casa

Com à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o isolamento se tornou uma realidade no Brasil. Por recomendação das autoridades da saúde, várias pessoas estão em suas casas para evitar a contaminação pelo vírus.

Tanto tempo em casa pode ser bom, mas em certo momento começamos a sentir falta da nossa rotina e a enfrentar o temido tédio.

Confira as lives desta semana:

08/04 (quarta-feira)

Letras em casa: Gabriel Peri – 18h (Instagram)

Letras em casa: Folks – 19h (Instagram)

Marília Mendonça – 20h (YouTube)

09/04 (quinta-feira)

Israel Novaes – 19h (YouTube)

Pedro Paulo e Alex – 19h (YouTube)

Jonas Esticado – 20h (YouTube)

Péricles – 20h (YouTube)

DJ Pedro Sampaio – 20h (YouTube)

Bruno e Marrone – 21h (YouTube)

10/04 (sexta-feira)

KLB – 20h (YouTube)

Marcos & Belutti – 20h (YouTube)

11/04 (sábado)

Solange Almeida e Márcia Fellipe – 16h (YouTube)

Matheus & Kauan – 16h (YouTube)

Dennis DJ – 17h (YouTube)

Jads & Jadson – 17h (YouTube)

Gusttavo Lima – 20h (YouTube)

12/04 (domingo)