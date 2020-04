Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistir, também colaboram com ações beneficentes para o combate da doença.

Lives desta quarta-feira:

– Jorge Aragão – 20h – YouTube

– Marcos e Belutti – 20h – YouTube

– Tribo da Periferia – 20h – YouTube

– Jão – 20h – YouTube