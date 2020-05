Lives deste domingo: Alceu Valença, Dudu Nobre, Capital Inicial e mais shows para ver em casa

O primeiro domingo de maio, que encerra o feriadão do Dia do Trabalhador, terá apresentações ao vivo de grandes nomes fora do circuito hegemônico do sertanejo. O pop rock do Capital Inicial, o forró de Alceu Valença, o pop good vibes do Lagum, o samba de Dudu Nobre… E também o “Festival dos festivais”, que terá Boogarins, Liniker & Os Caramelows, Luedji Luna, Rael, entre outros.

Lives deste Domingo (3):