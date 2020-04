Lives do fim de semana: confira agenda de shows para assistir em casa

Como já virou uma tradição deste período de isolamento social, vários shows virtuais animam quem precisa estar em casa neste momento. O grande destaque do fim de semana é a transmissão ao vivo que a cantora Ivete Sangalo faz em parceria com a TV Globo, neste sábado (25). Ainda na lista do finde, nomes como Mumuzinho, Sorriso Maroto, João Bosco e mais.

Confira a programação:

Lives desta sexta-feira (24):

Festival #tamojunto (Leci Brandão, Neguinho da Beija-Flor, Mart’nália, Dudu Nobre e mais) – 15h30 (YouTube)

Ludmilla – 18h (YouTube)

Paulo Miklos – 19h (YouTube)

Os Barões da Pisadinha – 19h (YouTube)

Diego e Victor Hugo – 20h (YouTube)

Simone e Simaria – 20h (YouTube)

CASSIANE (Louvor) – 20h (YouTube)

Felipe Araújo – 22h30 (YouTube)

Lives deste sábado (25):

Sorriso Maroto – 15h (YouTube)

Rick e Renner – 16h (YouTube)

Netinho de Paula – 16h (YouTube)

Heineken Home Sessions by Queremos! (Luedji Luna, Céu, Mayer Hawthorne e Seu Jorge – 16h (YouTube)

Hugo e Guilherme – 17h (YouTube)

Bell Marques – 17h (YouTube)

Grupo Menos é Mais – 18h (YouTube)

Melim – 19h (YouTube)

João Bosco – 19h (YouTube)

Rionegro & Solimões – 19h (YouTube)

Gustavo Mioto – 20h (YouTube)

Gian & Giovani – 22h (YouTube)

Em parceria com a Globo, Ivete Sangalo transmite direto de sua casa, na Bahia, o primeiro show do “Em Casa”, novo projeto multiplataforma da emissora, que terá lives simultâneas nos canais de TV aberta e por assinatura, no Globoplay e em plataformas digitais. A abertura da live será logo após o novela “Fina Estampa” e a apresentação completa continuará no canal de Ivete no Youtube e nos perfis sociais oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram.

Lives do domingo (26):