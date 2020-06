Lives do fim de semana: confira agenda de shows para assistir em casa

As transmissões ao vivo dos cantores no YouTube, no Facebook e no Instagram seguem neste fim de semana. Grandes nomes da música como Mano Walter, Bell Marques, Lauana Prado e Devinho Novaes prometem agitar você aí na sua casa.

Confira as lives desta sexta-feira (05):

16h00 – Devinho Novaes

18h00 – George Henrique e Rodrigo

19h00 – Soraya Castello Branco

19h00 – Renata E Gustavo

20h00 – Luiza e Maurílio

20h00 – Marcelo D2

20h00 – Mano Walter

21h00 – Ponto de Equilíbrio

21h00 – Avine Vinny

22h00 – Edson & Hudson

Confira as lives deste sábado (06):

13h00 – Camila Loures

15h00 – Nosso Samba

17h00 – Felipão

18h00 – Zé Neto e Cristiano

18h00 – Bell Marques

19h30 – Margareth Menezes

20h00 – Jota Quest

20h00 – Fernando & Sorocaba

20h00 – Gatinha Manhosa

21h00 – Hugo e Guilherme

21h00 – Tuyo

Confira as lives deste domingo (07):

14h00 – Inimigos da HP

15h00 – Banda Painel de Controle

15h00 – Lauana Prado

17h00 – Alma Roots

18h00 – Mumuzinho

19h00 – Rosa de Saron