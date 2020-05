Lojas de conveniência automatizadas em condomínios crescem em meio à pandemia de coronavírus

Ceará terá lojas de conveniência que funcionam de forma autônoma dentro de condomínios ainda neste semestre. As duas primeiras, a serem instaladas até junho pela startup Onii, ficarão em Aquiraz e Eusébio, na Grande Fortaleza. Ainda em fase de negociação, outras 47 devem se espalhar pelos bairros Praia de Iracema, Meireles, Praia do Futuro e Sapiranga, além do município de Caucaia. Destas, sete são em empresas. Os empreendimentos, no entanto, não foram divulgados.

Sem precisar de vendedores ou caixas, o morador faz as compras no mini-mercado, que tem acesso liberado no espaço de convivência. Por meio de um QR Code gerado pelo aplicativo, ele escaneia os códigos de barra, escolhe a forma de pagamento e leva para casa ou pode optar ainda pelo delivery. Não há limitação de itens e valores. Os preços são similares aos de lojas de conveniência. Somente maiores de idade podem efetuar a transação.

O modelo de autosserviço já é uma realidade em São Paulo, Curitiba e Florianópolis. No Nordeste, também entrará por Recife e Salvador, estados onde estão implantadas três unidades e são negociadas outras 35 e 14, respectivamente.