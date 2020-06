Lojas do Centro de Fortaleza abrem mais cedo neste sábado (13)

Em acordo com o plano emergencial de retomada das atividades econômicas do Estado, as lojas do Centro de Fortaleza autorizadas a funcionar vão ficar abertas de 8h às 14h, nos sábados, a partir do dia 13. De segunda-feira a sexta-feira, o funcionamento permanece o estabelecido na fase 1 do plano, de 10h às 16h.

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, ressalta que, apesar do horário diferenciado no sábado, o protocolo de segurança sanitária deve ser obedecido de forma integral como vem acontecendo desde a reabertura das atividades no último dia 1⁰ de junho.

“As lojas de rua e também dos shoppings centers estão preparadas para atender os clientes com segurança. Os colaboradores têm usado EPIs (equipamentos de proteção individual) e estão com cuidado muito grande em cada detalhe do protocolo. Até porque se o consumidor não se sentir seguro naquela loja, ele não compra. Então, é obrigação nossa manter esse padrão”, afirma.

Os shoppings centers, por sua vez, abrirão nos sábados e domingos, de 12h às 20h, mesmo horário que já está funcionando de segunda a sexta-feira, na Capital cearense.