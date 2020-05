Luta contra coronavírus: 21 toneladas de equipamentos de proteção chegam ao Ceará

Nesta quinta-feira, um avião com 21 toneladas de equipamentos de proteção individual (EPIs) vindas da China chegou a Fortaleza nesta quinta-feira (7). O material será utilizado para ajudar profissionais que estão trabalhando no combate ao novo coronavírus. A carga é uma doação da iniciativa privada para unidades de saúde do Ceará.

Lockdown em Fortaleza

A partir desta sexta-feira (8), quem precisar se deslocar para realizar alguma atividade considerada essencial, precisa ficar atento as regras de isolamento social determinadas pelo Governo do Estado do Ceará.

Como medida protetiva para combater o aumento dos casos de coronavírus, principalmente na capital do Estado, um decreto municipal estabelece que fica vedada a circulação de pessoas e veículos, com exceção daqueles que estiverem realizando atividades essenciais como ir ao supermercado, farmácia, unidades de saúde ou ao trabalho.

