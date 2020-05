Luta contra o coronavírus: Ceará recebe, nesta tarde, 200 respiradores para reforçar atendimento dos pacientes

Para auxiliar o atendimento e tratamento de pacientes diagnosticados com coronavírus, o Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira (18), cerca de 200 respiradores e insumos hospitalares. Os equipamentos vieram em uma carga de mais de 103 toneladas adquirida na China. A aeronave aterrissou por volta de 15h40 no aeroporto de Fortaleza.

De acordo com o governo do Ceará, além dos 200 respiradores, há equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão atuando na linha de frente do atendimento de pacientes e na manutenção das regras de isolamento social, como agentes da segurança.

São equipamentos pra ampliar ainda mais os leitos de UTI para o atendimento à população, que essa tem sido a luta diária, pra ampliação do serviço. Nós estamos ainda numa curva crescente de casos no Ceará. Portanto, há um aumento da demanda do tratamento, principalmente dos pacientes mais graves que exigem um leito de UTI, um internamento no hospital. Já são quase 70% a mais de leitos de UTI abertos no Ceará, ressaltou o governador Camilo Santana.

Não é o primeiro reforço que chega para ajudar no enfrentamento da crise. Em abril, 90 toneladas de insumos hospitalares também foram trazidas da China para abastecer a rede de saúde do estado.

Casos de coronavírus

O Ceará registrou nesta segunda, 26.107 casos de Covid-19 e 1.692 mortes, segundo dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde.