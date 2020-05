Luta contra o coronavírus: famílias cearenses começam a receber Vale-Gás Social

Cerca de 245 mil famílias foram beneficiadas com a medida do Governo do Ceará que entrega uma recarga de gás para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade no enfrentamento ao coronavírus. O benefício é executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

Nesta sexta (15), todas as prefeituras cearenses já tinham recebido o primeiro lote do Vale-Gás. Os tíquetes foram divididos em três tíquetes os outros dois serão entregues até o mês de junho. Durante a semana, alguns municípios começaram a entrega dos benefícios às famílias contempladas. Até o meio-dia de hoje, 3.310 tíquetes já haviam sido entregues nas revendas da Nacional Gás e trocados pelas recargas no botijão.

A titular da SPS, Socorro França, destaca que sensibilizar os municípios para que a entrega ocorra atendendo às orientações de saúde foi uma das preocupações da SPS.

Nossa parceria com os municípios foi muito forte nesse processo. Todos se mostraram solidários e empáticos aos cuidados contra o coronavírus. Temos casos maravilhosos de organização e atenção à população vulnerável, conta.

Na próxima segunda (18), a Prefeitura de Fortaleza inicia a distribuição dos vales aqui na Capital. Serão 11 mil famílias beneficiadas no primeiro lote e a entrega ocorrerá nos Cras. Ao longo da semana, a secretaria municipal de desenvolvimento social entrou em contato com os beneficiários do primeiro lote, agendando dia e hora da retirada nos Cras.

Com o vale gás em mãos, os beneficiários devem procurar a Nacional Gás para efetuar a troca. As formas de troca são ir direto a uma revenda da Nacional, ligar para a revenda do seu município e agendar atendimento, ou entrar em contato com os canais de atendimento da Nacional Gás como o 0800-702 1200. O beneficiário deve estar com o tíquete preenchido e com um botijão vazio para efetuar a recarga.