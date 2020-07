Mais 125.250 famílias de 32 municípios receberão máscaras de tecido

Mais 125.250 famílias de 32 municípios de várias regiões do Interior cearense serão contempladas com 626.250 máscaras de tecido, em nova ação do Governo do Ceará para reduzir os riscos de transmissão do coronavírus. A distribuição aos representantes municipais será realizada nesta quinta-feira, dia 16/7, por técnicos da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Esta é quarta etapa de distribuição de máscaras realizada pela SPS às prefeituras municipais, totalizando 2.779.750 equipamentos de proteção facial, em benefício de 555.950 famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Cada núcleo familiar recebe cinco unidades. No total, o Governo do Ceará já atendeu 108 municípios. A meta é doar cinco milhões de máscaras.

A titular da SPS, Socorro França, ressalta a importância da união de Estado e municípios nas ações de enfrentamento à transmissão do coronavírus.

A saúde é o nosso bem maior. Por isso, em meio a essa pandemia, não podemos nos descuidar, precisamos nos precaver, usando máscaras, mantendo o distanciamento social possível e seguindo as orientações do poder público estadual, defende a secretária.

Nesta quarta etapa, serão contemplados os municípios de Quixadá, Canindé, Quixeramobim, Tauá, Lavras da Mangabeira, Milagres, Jardim, Cedro, Aurora, Jucás, Barro, Salitre, Santana do Cariri, Nova Olinda, Piquet Carneiro, Ibicuitinga, Banabuiú, Saboeiro, Porteiras, Ipaumirim, Antonina do Norte, Abaiara, Catarina, Penaforte, Deputado Irapuan Pinheiro, Tarrafas, Itatira, Altaneira, Umari, Jati, Arneiroz e Granjeiro.

Na entrega do terceiro lote, realizada nos dias 2 e 3 últimos, outros 24 municípios foram contemplados, com 628.250 máscaras, para 125.650 famílias. A distribuição continua a medida em que os produtos vão sendo confeccionados pelas oito empresas do setor têxtil que aderiram ao edital de chamamento público para confecção dos itens de proteção.

A ação é resultado da parceria entre Casa Civil, Secretaria da Saúde, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Agência do Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece) e SPS.