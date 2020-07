Mais cultura no interior: população de Cedro ganhará duas salas de cinema

A população do município de Cedro (a 388 km de Fortaleza) já pode fazer planos de usufruir do “Cinema da Cidade”, projeto executado através de parceria entre o Governo do Ceará e a Agência Nacional de Cinema (Ancine). A ordem de serviço para dar início às obras foi assinada pelo superintendente adjunto de Edificações da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Celso Lelis, pelo titular da Secretaria da Cultura (Secult), Fabiano Piúba, pelo prefeito, Nilson Diniz, e pelo representante da empresa Signus Construções e Assessoria Técnica LTDA, vencedora do certame licitatório.

É com grande satisfação que estamos aqui concedendo esta obra, destaca Celso Lelis.

Segundo Fabiano Piúba, não são apenas cinemas. Eles possuem enorme relevância cultural, pois foram selecionados municípios que tinham equipamentos como esse e que agora vão se inserir em uma política audiovisual do Ceará.

O cinema de Cedro vai compor a rede de cinemas públicos do Estado. Temos hoje, que já fazem parte, o Cine Teatro São Luís, os dois cinemas do Dragão do Mar e agora as salas que estão sendo construídas, explica.

De acordo com Nilson Diniz, é importante destacar a magnitude deste equipamento para a expansão da rede de exibição audiovisual no interior do Estado, em especial no município.

Foram cinco anos de espera. A gente lutou bastante por este empreendimento. As duas salas de cinema serão um novo cartão de visita da cidade, para alegria da população. A cultura regional ganha em qualidade, afirma.

Serão construídas duas salas, em terreno próximo à Praça dos Ferroviários, na sede do município. O investimento neste equipamento está sendo de pouco mais de R$ 2 milhões. A expectativa é que a obra seja entregue no início de 2021.

Saiba mais

A ação faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento Audiovisual e da Arte e Cultura Digital, o Ceará Filmes. Cedro é uma das 10 cidades do interior cearense contempladas com a construção de um cinema. O intuito do Governo do Estado é distribuir 20 salas de cinema pelo Interior.

As salas de exibição resultam da parceria entre Secult e Ancine, sendo parte do projeto Cinema da Cidade e do programa Cinema Perto de Você. O investimento total é de R$ 32 milhões, sendo R$ 20 milhões da Ancine e R$ 12 milhões da Secult. A prefeitura fez a doação do terreno.