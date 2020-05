Vale Gás: mais de 1.300 famílias de Fortaleza já receberam o benefício

Mais de 1.300 famílias já foram aos CRAS de Fortaleza receber o Vale Gás Social até a tarde desta segunda-feira (18). Apenas no CRAS Barra do Ceará, foram 427 famílias que já buscaram o benefício. Ao todo, são 11 mil famílias em Fortaleza que serão beneficiadas, neste primeiro lote, com o projeto do Governo do Ceará que entrega uma recarga de gás para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade no enfrentamento ao coronavírus. O benefício é executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

De acordo com a Nacional Gás, empresa responsável pela recarga de bojão aos beneficiários, até as 15h desta segunda, mais de oito mil recargas já haviam sido validadas em todo o Estado nas revendas autorizadas.

Com o vale gás em mãos, os beneficiários devem procurar a Nacional Gás para efetuar a troca. As formas de troca são ir direto a uma revenda da Nacional, ligar para a revenda do seu município e agendar atendimento, ou entrar em contato com os canais de atendimento da Nacional Gás como o 0800-702 1200. O beneficiário deve estar com o tíquete preenchido e com um botijão vazio para efetuar a recarga.