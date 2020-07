Mais de 100 mil pacientes estão recuperados de coronavírus no Ceará

O coronavírus deixou reflexos negativos para milhares de cearenses, mas as notícias boas precisam ser compartilhadas. Mais de 100 mil pessoas se recuperaram de Covid-19 no Ceará. Até esta quarta-feira (8), 101.606 pacientes com Covid-19 receberam alta no Estado. Os dados estão disponíveis no IntegraSUS. De acordo com o Dr. Cabeto, secretário de saúde, as vidas salvas são importantes durante a pandemia porque significam o resultado do trabalho do sistema de saúde, da utilização das máscaras e do isolamento social

Entenda a recuperação

O infectologista Keny Colares, do Hospital São José (HSJ), da rede estadual, explica que o processo de recuperação dos pacientes acontece de duas formas. A primeira, a “cura clínica”, ocorre quando não há mais sintomas da doença. Já a segunda, a “cura microbiológica”, significa que organismo eliminou totalmente o vírus, algo que pode demorar mais para acontecer.

Para casos graves, o médico explica que o tratamento é feito de acordo com o quadro de saúde do paciente. “Cada pessoa tem sua própria avaliação médica em casos graves. Alguns levam mais tempo que outros para se recuperar. Algumas internações levam um dia. Outras, duas semanas. Alguns pacientes chegam a necessitar de UTI, mas tudo sob o olhar atento da equipe médica que avalia as necessidades de cada paciente”, pontua o infectologista.

Prevenção

A prevenção ainda é a fundamental no enfrentamento à doença. É importante que a população continue respeitando as medidas decretadas pelo Governo do Ceará, mantendo o uso de máscaras, o distanciamento social e, especialmente, a higienização correta da mãos e do ambiente.