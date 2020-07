Mais de 125 mil famílias de 24 municípios recebem, nesta quinta e sexta-feira, máscaras distribuídas pelo Governo Estadual

Mais de 125 mil famílias de 24 municípios recebem nesta quinta e sexta o segundo lote com 628.250 máscaras. A entrega dos equipamentos de proteção adquiridos pelo Governo do Ceará é executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos e busca minimizar os riscos de transmissão do coronavírus no Estado. Com isso, serão 55 municípios já beneficiados com a distribuição das máscaras de tecido.

O primeiro lote de máscaras levou 668.500 unidades ao interior para 130 mil famílias de 31 cidades. No total, estão sendo doadas cinco milhões de máscaras adquiridas pelo Governo do Ceará. A cada semana, novos lotes de máscaras de pano são entregues.

A distribuição acontece por fases, à medida em que os produtos vão sendo confeccionados. Os equipamentos de proteção estão sendo entregues a representantes das prefeituras, para que sejam distribuídos às famílias carentes.