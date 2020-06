Mais de 1,8 milhão de cearenses poderão fazer saque emergencial do FGTS a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira está disponível uma nova rodada do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que deverá beneficiar mais de 1,8 milhão de pessoas no Ceará. A liberação do recurso será feita através de contas digitais de poupança da Caixa Econômica Federal e ou por saques presenciais nas agências do Banco.

Os beneficiários também poderão movimentar o dinheiro através do aplicativo Caixa TEM. Todos os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.045 de contas ativas ou inativas, sendo limitada pelo saldo do Fundo. Se o trabalhador tiver menos que isto, poderá retirar um valor menor. O benefício permanecerá disponível até o final do ano.

Para checar o calendário de recebimento do crédito na poupança, é preciso acessar o site da Caixa ou ligar para a central telefônica 111, e teclar a opção 2. O aplicativo do FGTS também contém todas as informações. Para sacar o dinheiro será preciso aguardar outro calendário, já divulgado pela Caixa. As datas seguem uma ordem definida pelo mês de nascimento do beneficiário.