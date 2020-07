Mais de 19 milhões de beneficiários do Bolsa Família recebem 4ª parcela do auxílio na segunda-feira

O pagamento da quarta parcela do Auxílio Emergencial de R$ 600 para quem recebe o Bolsa Família começa na próxima segunda-feira (20). Cerca de 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família com direito ao Auxílio Emergencial já receberam três parcelas, segundo o ministério.

Esses beneficiários têm o calendário diferente dos demais trabalhadores inscritos no aplicativo e pelo site do auxílio. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa Família, de acordo com o Número de Identificação Social. Na segunda-feira, recebem os beneficiários com final 1, já na terça é a vez dos inscritos com final de inscrição 2 e assim por diante.

Quem recebe o Bolsa Família vai receber mais duas parcelas de R$ 600, seguindo o calendário de pagamentos do próprio programa. A quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.

O pagamento da terceira parcela se encerrou no dia 30 de junho, mas ainda não foi divulgado ainda o calendário da 4ª parcela para os cadastrados pelo aplicativo e site do Auxílio.