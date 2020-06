Mais de 2 mil agricultores de cinco municípios serão beneficiados com programa Garantia Safra

Mais 2.328 agricultores familiares serão beneficiados neste mês de junho com o pagamento acumulado de cinco parcelas do período 2018/2019 do programa Garantia Safra.

Vão ser atendidos trabalhadores e trabalhadoras rurais dos municípios de Acaraú, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibicuitinga, Itapipoca e Paracuru. A ação, realizada pelo Governo do Estado, representa a injeção de R$ 1,97 milhão na economia dos municípios cearenses.

Cada agricultor vai receber do Governo federal o valor de oitocentos e cinquenta reais. O benefício vem como auxílio às famílias rurais nesse panorama de pandemia da Covid-19.

Garantia-Safra

O Garantia-Safra é um seguro para o qual contribuem o Estado, os municípios e a União, além do próprio agricultor. O benefício é assegurado em caso de perda de safra igual ou superior a 50%, após laudo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce).