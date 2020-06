Mais de 200 mil brasileiros são aprovados para receber os R$ 600

A semana pode estar começando com uma notícia de alívio para milhares de cearenses: o governo federal conclui a análise cadastral de 1,4 milhão de brasileiros que estavam na lista de espera do auxílio emergencial. Cerca de 200 mil pessoas foram aprovadas para receber os R$ 600 nesse grupo.

De acordo com a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana Thomé foram feitas somente nesse final de semana cerca de 1,4 milhão de cadastros. Desses, 200 mil foram considerados elegíveis. Tatiana disse ainda que não poderia explicar porque a grande maioria desse grupo teve o pedido negado, já que é a Dataprev que analisa o cadastro de quem pediu o auxílio emergencial e é o Ministério da Cidadania que homologa essa avaliação.

Porém, informou que todos esses 1,4 milhão de trabalhadores haviam solicitado os R$ 600 pelo site ou pelo aplicativo do benefício entre os meses de abril e maio. Os brasileiros que estavam aguardando uma resposta do governo para saber se teriam direito ao auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus devem, portanto, acessar o aplicativo do benefício para saber se seu cadastro terminou de ser analisado pelo governo.