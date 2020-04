Mais de 212 mil cearenses declararam o Imposto de Renda antes de a Receita ampliar prazo de entrega

Mais de 212 mil cearenses já enviaram suas declarações de Imposto de Renda 2020 ao Fisco, a expectativa do órgão é que neste ano cerca de 650 mil declarações sejam emitidas em todo o Estado. Diante da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal ampliou o prazo de entrega até o dia 30 de junho deste ano.

A medida foi estabelecida, após reclamações da população em reunir toda a documentação necessária. Além disso, a Receita também suspendeu a exigência do número de recibo da entrega da última declaração de ajuste anual pois acordo com o órgão, tradicionalmente os contribuintes vão até as unidades da Receita para adquirir o número do recibo da última declaração.

Em decorrência da postergação do prazo de entrega, a data permitida para o débito automático da primeira cota será efetuada no dia 10 de junho, anteriormente a previsão era para o dia 10 de abril.