Mais de 27 mil famílias de Tianguá e Viçosa do Ceará recebem kits de máscaras de tecido nesta semana

Os kits de máscaras de tecido distribuídos pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus entre as famílias em situação de vulnerabilidade social já estão sendo entregues à população. Nesta semana, 27.141 famílias dos municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará receberam 110 mil máscaras.

Ao todo, estão sendo doadas cinco milhões de máscaras para beneficiar todas as cidades do interior do Estado. Nesta quinta (23), mais 553.250 máscaras serão distribuída em 22 municípios.

Em Tianguá, as entregas iniciaram esta semana e contemplam um público de 17.041 famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que possuem Número de Identificação Social (NIS). Ao todo, serão entregues 59.500 máscaras. Já em Viçosa, 10.100 famílias foram contempladas com os kits distribuídos.

No total, o Governo do Ceará já atendeu 108 municípios com a ação. Semanalmente, são entregues máscaras a novos municípios.