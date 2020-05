Mais de 324 mil cearenses têm contratos de trabalho suspensos ou jornada e salário reduzidos

O programa que estabelece redução de jornada e salários, o chamado Benefício Emergencial para Preservação da Renda e do Emprego (BEM), já impactou 324,31 mil contratos de trabalho no Ceará, segundo revelou a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O número representa 4,5% dos 7,2 milhões de contratos de trabalho negociados entre patrões e empregados no País. Resultado da Medida Provisória 936/2020, o programa visa ajudar empregados e empregadores a enfrentar a crise deflagrada pela pandemia do novo coronavírus.

Conforme os dados nacionais, 54,9% dos beneficiados são para suspensão de contrato de trabalho, um total de 3.956.915 empregos. Os principais impactados pelo BEM são trabalhadores de 30 a 39 anos de idade, que correspondem a 30,8% do total, percentual equivalente a 2.218.195 empregos, segundo o Ministério.

Com 324,31 mil contratos negociados nestes termos, o Ceará figura como o oitavo estado do País com mais pessoas impactadas, de acordo com os dados apurados até a última terça-feira (12).