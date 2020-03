Mais de 36 mil veículos já circulam com a nova placa padrão Mercosul

Você já deve ter visto alguns veículos circulando pela cidade com uma placa diferente. Novas cores e uma sequência alfanumérica que mistura letras e números ainda podem parecer estranhas para aqueles que estavam acostumados com a placa na cor cinza e definida por 3 letras seguidas de 4 números. Esse é o novo padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em todo o país, e implantado no Ceará desde o dia 3 de fevereiro de 2020.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em todo o estado, foram 36.542 emplacados com o novo padrão nos primeiros 40 dias de implantação. A mudança é obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento de veículos novos, quando houver transferência do veículo para outro município ou estado, alteração de categoria ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos, extravio ou furto. Entretanto, os proprietários que, voluntariamente, desejam efetuar a troca, já podem fazê-la desde o dia 02 de março, em qualquer posto do Detran-CE.

A nova placa padrão Mercosul apresenta o fundo branco e uma faixa azul na parte superior, com o nome Brasil ao centro e a bandeira do país à direita. A simbologia do Mercosul aparece na ponta esquerda da mesma faixa. Logo abaixo, vem o QR Code e, na área de fundo branco, a sequência de identificação com um novo padrão, na seguinte ordem: 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números.