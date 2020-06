Mais de 37 mil cearenses perderam o emprego nos primeiros cinco meses do ano; foram mais de 9 mil só em maio

A crise causada pela pandemia de coronavírus trouxe danos para diversos setores, principalmente da economia. O Ceará terminou os cinco primeiros meses do ano com um saldo negativo de mais de 37 mil empregos formais fechados em 2020.

Segundo o Cadastro Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério da Economia, o Estado registrou, nos cinco primeiros meses do ano, 133.015 contratações e 170.404 demissões.

Com o resultado, o Ceará foi teve o terceiro pior desempenho do Nordeste no ano. O Estado ficou atrás apenas de Pernambuco, onde mais de 63 mil vagas foram fechadas; e Bahia que teve mais de 56 mil demissões.

No mês de maio, o resultado do Ceará é ainda pior na comparação com estados nordestinos. Se consideramos apenas o quinto mês do ano, o Estado apresentou o segundo pior desempenho, fechando 9.476 vagas e ficando atrás apenas da Bahia, que fechou mais de 17 mil vagas.