TRE anuncia cancelamento de títulos de 373 mil eleitores que não apareceram para realizar biometria em Fortaleza

Após o encerramento do processo de revisão biométrica do município de Fortaleza, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizou o cancelamento de 373.776 títulos eleitorais. Cerca de 80% do eleitores da capital realizaram o procedimento.

Aqueles que perderam o prazo ainda podem regularizar a situação até o dia 6 de maio. Até agora, 86.531 procuraram atendimento e devem aguardar o processamento dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O TRE alerta que os eleitores com título cancelados, além de não poderem votar nas Eleições de 2020, podem ser impedidos de emitir passaporte, matricular-se em instituições públicas de ensino, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, contrair empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber salário. O eleitor poderá, ainda, sofrer repercussões em seu CPF.

Documentos necessários

Para realizar o processo, basta levar documento oficial de identificação com foto, como o RG, e comprovante de residência atualizado. Além disso, para o primeiro título de homens com mais de 18 e até 45 anos, é necessário apresentar também um documento que comprove a quitação com a Justiça Militar.

Funcionamento aos sábados

A partir desta sexta-feira (07), os postos da Justiça Eleitoral instalados em shoppings de Fortaleza retomarão o atendimento aos sábados, no horário de 10 as 17 horas. A medida de ampliação do horário de funcionamento visa alcançar o eleitor que não tem tempo disponível na semana, para buscar atendimento e realizar as operações de alistamento, transferência ou regularização. Além disso, a providência tenta evitar longas filas nos dias próximos ao fechamento do cadastro eleitoral, 06/05.

Postos de Atendimento na capital

De segunda a sexta, das 8h às 17h (Por ordem de chegada):

– Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema;

– Vapt Vupt de Messejana;

– Vapt Vupt do Antônio Bezerra;

– Parque das Crianças;

– CITS Bairro José Walter.

De segunda a sexta, das 8h às 17h (Por agendamento):

– UECE Itaperi;

– CCDH Conjunto Ceará (antigo CSU).

De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 17h (a partir do dia 07/03), nos shoppings (Por agendamento, preferencialmente):

– Via Sul;

– Iguatemi;

– Parangaba;

– Benfica;

– North Shopping Fortaleza;

– North Shopping Jóquei;

– Riomar Fortaleza;

– Riomar Kennedy.